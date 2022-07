O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro aumentou 0,7%, e o da União Europeia (UE) subiu 0,6% no segundo trimestre, de acordo com a estimativa preliminar divulgada nesta sexta-feira pelo Eurostat, o escritório de estatísticas do bloco europeu.

No primeiro trimestre, o PIB havia aumentado 0,5% na zona do euro e 0,6% na UE como um todo, segundo o Eurostat.