O presidente do Chile, Sebastián Piñera, adiou nesta quinta-feira a viagem que faria pela Europa, marcada inicialmente para o próximo dia 22, devido ao agravamento da pandemia no país, cuja capital voltará neste sábado à quarentena total devido ao aumento do contágio e o colapso dos hospitais.

"Por razões de evolução da pandemia, esta viagem foi adiada", anunciou a Presidência em nota oficial, apenas 24 horas após a viagem ter sido oficialmente divulgada.