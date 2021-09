O presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou nesta terça-feira que confia na nova Constituição que está sendo elaborada no país para solucionar a crise social que começou em 2019 e lamentou que a América Latina esteja imersa no "vírus do populismo" e em outras ameaças à democracia.

"O Chile conseguiu canalizar a explosão social e as suas legítimas exigências através de um processo pacífico, institucional e democrático", disse o mandatário em um discurso gravado e enviado à Assembleia Geral da ONU.