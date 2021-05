O presidente do Chile, Sebastián Piñera, cumpriu ao longo de 2020 apenas 3% das promessas legislativas incluídas no programa que apresentou no início do segundo mandato, em 2018, de acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira.

Um relatório da ONG Fundação Cidadania Inteligente analisou o grau de cumprimento das 256 promessas relacionadas à apresentação de projetos de lei ao Congresso feitas no programa de Piñera, que no dia 11 de março completou três anos de mandato.