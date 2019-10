O presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou nesta quinta-feira que o governo do país trabalha em um "plano de normalização" do cotidiano no país para reduzir os períodos de toque de recolher decretados durante a série de protestos populares por melhorias sociais.

"Nossa intenção é avançar com a maior força, mas também com total prudência neste processo de normalização para poder terminar com os toques de recolher e, tomara, poder também suspender o estado de emergência", afirmou Piñera em um ato público em Santiago.