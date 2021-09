O presidente do Chile, Sebastián Piñera, se comprometeu nesta sexta-feira, em Londres, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a "unir forças" na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26), em Glasgow, para obter "compromissos verdadeiros" dos países e evitar o que chamou de "holocausto ambiental".

Os dois líderes se reuniram em Downing Street - escritório oficial do chefe do governo britânico - onde discutiram assuntos de interesse bilateral durante cerca de 45 minutos, incluindo a questão da conferência climática de novembro. O Chile presidiu a última edição do encontro e passa o bastão para o Reino Unido.