O presidente do Chile, Sebastián Piñera, inaugurou nesta terça-feira um cabo de fibra óptica de quase três mil quilômetros de extensão acompanhado de representantes da Huawei, companhia chinesa que participou da instalação através do sul do país sul-americano.

"Estamos comemorando o fim da implantação do que chamamos de Fibra Austral", destacou Piñera na cerimônia realizada a bordo de um navio em Puerto Montt, a mil quilômetros de Santiago, acompanhado de Dou Yong, máximo representante da Huawei no Chile.