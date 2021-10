4 out 2021

EFE Santiago (Chile) 4 out 2021

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, no domingo, negou ter participado ou tido qualquer informação sobre o processo de venda do megaprojeto de mineração Dominga, operação para a qual foi acusado de evasão na investigação jornalístiva intitulada Pandora's Papers.

"É reiterado que o presidente da República não participa da administração de nenhuma empresa há mais de 12 anos, antes de assumir o seu primeiro mandato (em março de 2010)", destacou o gabinete do presidente em nota oficial.