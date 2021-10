EFE Santiago do Chile 26 out 2021

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou nesta terça-feira a prorrogação, até 11 de novembro, do estado de exceção no sul do país, o que mantém a militarização na região, onde ocorre conflito com a nação indígena dos mapuches.

"A região de La Araucanía e Biobío sofreram gravemente os efeitos da violência, os ataques de grupos de crime organizado, de terrorismo, de narcotráfico, de roubo de madeira", afirmou o chefe de governo, em entrevista coletiva.