Os presidentes do Paraguai, Mario Abdo Benítez (d), e do Chile, Sebastián Piñera, nesta terça-feira, em Assunção. EFE/Nathalia Aguilar

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, foi recebido nesta terça-feira pelo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, no Palácio de Governo, em Assunção, onde se reunirão para debater a relação comercial e econômica entre os dois países, com foco na recuperação regional após a pandemia da covid-19.

Piñera desembarcou ontem à noite na capital paraguaia, primeiro destino de uma série de viagens que também o levarão à Colômbia e Uruguai.