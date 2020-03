O complexo monumental das pirâmides de Gizé, uma das maravilhas da humanidade, foi pulverizado nesta quarta-feira como parte do trabalho de desinfecção para combater a propagação da pandemia da Covid-19 também entre os sítios arqueológicos e históricos do Egito.

Um grupo de seis produtos de limpeza com máscaras e equipamentos de proteção e fumigação assumiu hoje a tarefa de higienizar o ambiente das pirâmides de Queops, Kefren e Miquerinos, uma imagem que fará parte do álbum de gravuras que a pandemia está deixando no mundo.

"Estamos aproveitando essa suspensão para preparar a zona arqueológica em termos de manutenção e restauração, para que, quando o turismo se recupere, a área das pirâmides esteja em seu esplendor máximo para receber seus visitantes", disse o diretor-geral da zona arqueológica das pirâmides, Ashraf Mohi.

Mohi esclareceu que "o monumento possui uma forma específica de esterilização com material específico que será realizado por uma equipe de restauradores especializados" no interior.

"A esterilização atual é apenas no exterior das rotas turísticas, estradas, prédios e instalações administrativas", acrescentou.

Na semana passada, os funcionários do turismo que trabalham em Luxor, conhecido mundialmente por abrigar os túmulos de faraós e rainhas, e o templo de Karnak, entre outros grandes patrimônios mundiais, foram colocados em quarentena até o final do mês para garantir que não tenham a Covid-19 ou evitam o contágio.

As autoridades egípcias identificaram o turismo, um setor que estava se recuperando nos últimos dois anos e trazendo cerca de 10 milhões de pessoas ao país, uma das possíveis fontes de risco de contágio pelo coronavírus.

Até agora, o Egito tem 366 casos da doença, com 19 mortes.

Desde o último dia 19, o Egito suspendeu todos os voos internacionais e anunciou ontem a prorrogação desta decisão até 15 de abril, enquanto as autoridades continuam aumentando as medidas para confinar e limitar a atividade em espaços públicos.