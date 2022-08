O influente clérigo xiita Muqtada al Sadr iniciou uma greve de fome "até que a violência cesse" no Iraque, após um dia de manifestações violentas após ele anunciar sua retirada da política.

"Sua Eminência anuncia uma greve de fome até que a violência e o uso de armas cessem. Porque expulsar os corruptos não dá a ninguém, seja quem for, uma justificativa para o uso da violência", disse um dos líderes do movimento sadrista, Hassan al Azari, em breve comunicado no Facebook.