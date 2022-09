Os casos globais de varíola dos macacos chegaram a 50.496, com 16 mortes, de acordo com as estatísticas atualizadas nesta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Brasil, com 4.693 positivos detectados, é o quarto país mais afetado pela doença, que leva a palavra "macaco" em seu nome, mas não tem relação com o animal, que não a transmite.