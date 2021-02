O plano de vacinação contra a covid-19 no Reino Unido entrou em uma nova etapa nesta segunda-feira, ao começar a imunização dos maiores de 65 anos, após os quatro grupos mais vulneráveis terem recebido a primeira dose.

Mais de 15 milhões de pessoas foram vacinadas com a primeira das duas doses da vacina. Como parte do programa de imunização, as autoridades da saúde estabeleceram uma primeira fase composta por nove grupos e esperam que todos nesta fase (maiores de 50 anos) tenham recebido ao menos a primeira dose até o final de abril.