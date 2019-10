A pobreza foi a realidade de 35,4% da população urbana da Argentina durante o primeiro semestre deste ano, 3,4 pontos percentuais acima da taxa registrada no segundo semestre de 2018, informaram fontes oficiais nesta segunda-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), o índice de indigência no primeiro semestre do ano se situou em 7,7% das pessoas, um ponto percentual acima do que foi registrado no segundo semestre de 2018.