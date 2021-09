O ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, reafirmou nesta quinta-feira a chanceleres latino-americanos o compromisso de defender os interesses dos países da região na União Europeia e no resto do mundo, e garantiu que eles "podem contar com a Espanha".

Albares teve uma reunião com os ministros das Relações Exteriores Ibero-Americanos por ocasião da abertura da 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU.