O meia francês Paul Pogba pode perder a Copa do Mundo, que será disputado entre novembro e dezembro no Catar, devido uma cirurgia a que será submetido no menisco do joelho direito, conforme admitiu nesta segunda-feira o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri.

"Nesta manhã, ele treinou, depois parou e decidiu operar. Calculo que o teremos de volta em janeiro, mas temos que ser realistas. Se ele chega ou não ao Mundial, não é problema meu", disse o comandante da equipe italiana, na véspera do jogo com o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões.