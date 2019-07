A Flórida, terceiro estado com mais imigrantes ilegais dos Estados Unidos, tem a partir desta segunda-feira uma das leis anti-imigração mais estritas do país, embora ativistas já estejam trabalhando para apresentar um requerimento judicial afim de revogá-la por considerá-la "inconstitucional".

A lei SB 168 proíbe as chamadas "cidades santuário", que se recusam a colaborar ativamente com as autoridades federais migratórias no processo de deportação de imigrantes ilegais, embora não haja nenhuma jurisdição que tenha se declarado como tal neste estado, onde os imigrantes representam 20% da população.