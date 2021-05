A suspensão por um mês das exportações de carne bovina argentina, que gerou forte controvérsia no setor e levou ao início de uma greve de comercialização de gado, entrou em vigor nesta quinta-feira após a publicação da medida no Diário da República.

O governo do presidente Alberto Fernandez decidiu suspender temporariamente as vendas de carne bovina da Argentina, um dos maiores exportadores mundiais do produto, enquanto finaliza "medidas de emergência" contra o aumento dos preços no mercado interno, em um contexto de inflação elevada.