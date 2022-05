O diretor regional para o sul do Texas do Departamento de Segurança Pública, Victor Escalón. EFE/TANNEN MAURY

A polícia afirmou nesta quinta-feira que o perpetrador do ataque à escola de Uvalde (Texas, Estados Unidos) entrou no edifício sem encontrar dificuldades, desmentindo algumas informações publicadas nas últimas horas de que o jovem teria entrado em confronto com um segurança.

"Foi publicado que um agente de segurança do distrito escolar teria confrontado o suspeito enquanto ele estava entrando, mas não é verdade. Ele entrou na escola sem resistência", disse o diretor regional para o sul do Texas do Departamento de Segurança Pública, Victor Escalón.