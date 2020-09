A polícia da Alemanha aumentou a proteção ao líder da oposição russa Alexei Navalny, internado há 19 dias em um hospital de Berlim, pois a melhora em seu estado de saúde permitirá mais visitas, o que, segundo os agentes, aumentaria o risco de outro ataque.

Segundo informações da revista semanal alemã "Der Spiegel" e do site de jornalismo investigação britânico "Bellingcat", as forças de segurança alemãs aumentaram o número de agentes no hospital Charité.