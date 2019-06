A polícia da Hungria afirmou nesta terça-feira que já foram confirmadas nove mortes no naufrágio de um navio turístico no rio Danúbio no último dia 29, enquanto as autoridades seguem tentando entrar na embarcação afundada, onde acreditam que podem estar os corpos de alguns dos 19 passageiros ainda desaparecidos.

As autoridades informaram hoje que tanto a mulher encontrada em uma ponte em Budapeste, cidade onde aconteceu o acidente, como o homem localizado 100 quilômetros rio abaixo, pertencem ao grupo de 33 turistas sul-coreanos que viajavam na embarcação.