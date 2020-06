A polícia da Austrália informou nesta sexta-feira ter desmantelado uma rede de pedofilia que distribuía fotografias e vídeos de abusos sexual de menores na internet, além de ter resgatado 14 crianças.

Foram presos nove homens, que são acusados de um total de 40 crimes, o que, nos casos mais graves, podem levar à prisão perpétua.

"Os esforços de todos os policiais envolvidos nas investigações resultaram no resgate de 14 crianças que foram salvas de futuros abusos", disse a comissária assistente da Polícia Federal australiana, Lesa Gale.

Entre os presos na operação realizada ontem, no estado de Nova Gales do Sul, estão dois homens, com idades entre 21 e 26 anos, que foram acusados de abusar sexualmente de crianças menores de 10 anos, bem como da produção e posse de material pornográfico infantil.

Acredita-se que algumas das vítimas, com idades entre 4 e 7 anos, sejam parentes desses dois supostos criminosos, que compareceram ao tribunal hoje.

A polícia também está tentando identificar outras crianças que foram vítimas dessa rede de pedófilos.

Os outros sete réus foram detidos nos estados de Queensland e da Austrália Ocidental.

A investigação começou no início deste ano, depois que um alerta foi divulgado às autoridades da Austrália pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, dos Estados Unidos.