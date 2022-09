A polícia do Canadá está investigando a possível presença de Myles Sanderson, um dos dois supostos autores da morte de dez pessoas no noroeste do país, na reserva indígena James Smith Cree Nation.

As autoridades policiais pediram aos moradores da reserva indígena, formada por três comunidades e onde vivem cerca de 1.000 pessoas, que se tranquem em suas casas e não abram a porta para estranhos.