A polícia lançou "múltiplos projéteis" de tanques em pessoas que se manifestam na Colômbia há nove dias e que protestam contra a brutalidade policial que, segundo a ONG Temblores, já deixou 37 mortos, denunciou a Human Rights Watch (HRW) nesta quinta-feira.

"Com testemunhas oculares e verificação digital de vídeos, temos corroborado a utilização de tanques com vários lançadores de projéteis dirigidos a manifestantes. É uma arma perigosa e indiscriminada", disse o diretor da HRW para as Américas, José Miguel Vivanco, em mensagem publicada em redes sociais.