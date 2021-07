A Polícia da Colômbia divulgou nesta sexta-feira que os detidos por envolvimento com o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, receberam ordem para cometer o crise após uma reunião com um ex-funcionário do Ministério da Justiça do país centro-americano.

Vários dias antes, ao que parece, três, Joseph Felix Badio, que trabalhou no Ministério da Justiça, articulou com Duberney Capador (do Serviço Geral de Inteligência) e Germán Rivera, que eles tinham que matar o presidente", disse o general Jorge Luis Vargas, diretor da polícia colombiana.