A polícia da Espanha deteve nesta terça-feira três pessoas, com idades entre 20 e 25 anos e residentes em La Coruña, no noroeste do país, sob acusação de terem agredido até a morte o jovem gay de origem brasileira Samuel Luiz Muñiz, no último sábado.

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, a investigação sobre o crime continuará e não está descartada a possibilidade de novas prisões de supostos envolvidos.