A polícia da França deteve nesta terça-feira 18 pessoas pelo bloqueio do trânsito na fronteira com a Espanha, na região de La Jonquera, na comunidade da Catalunha, segundo confirmaram à Agência Efe fontes da prefeitura dos Pirineus Orientais.

De acordo com as informações obtidas, todos são cidadãos espanhóis e foram encaminhados para um tribunal da cidade de Perpignan, onde o Ministério Público local deverá decidir sobre acusá-los de impedir a livre circulação ou pedir a soltura.

Os manifestantes, que defendem a independência da Catalunha, bloquearam ontem as rodovias A9 e AP7. Hoje, as autoridades francesas montaram uma operação para liberar o trânsito e reparar os danos provocados no local.

Além dos 18 presos na França, uma pessoa foi detida em solo espanhol, pelos Mossos d'Esquadra, a polícia autônoma da Catalunha, acusado de atentar contra agentes das forças de segurança.

Na última sexta-feira, o movimento independentista Tsunami Democràtic anunciou que preparava a sua ação mais ambiciosa, justamente para os dias que sucederam as eleições gerais da Espanha, realizadas neste domingo, e que a movimentação duraria três dias.