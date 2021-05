A polícia da Nicarágua invadiu nesta quinta-feira o prédio onde é gravado o programa de TV "Esta Semana" e também fica a redação do jornal "Confidencial", comandados pelo jornalista Carlos Fernando Chamorro, crítico do presidente Daniel Ortega, e prendeu um dos seus cinegrafistas, cujo paradeiro é desconhecido até o momento, além de assediar um grupo de jornalistas que cobria a ação.

A operação contra a equipe do programa "Esta Semana" e do jornal "Confidencial", que aluga escritórios no prédio após o governo ter confiscado a sede do grupo de mídia liderado por Chamorro, ocorre quando faltam menos de seis meses para as eleições gerais, nas quais Ortega busca nova reeleição.