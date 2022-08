A Polícia Nacional da Nicarágua entrou à força nesta sexta-feira no Palácio Episcopal da Diocese de Matagalpa, no norte do país, e prendeu o bispo Rolando Álvarez, assim como sete de seus colaboradores.

"Urgente! Neste momento a Polícia Nacional entrou na Cúria Episcopal de nossa Diocese de Matagalpa", informou a sede eclesiástica em redes sociais.