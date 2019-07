A Polícia Real de Gibraltar deteve nesta quinta-feira o capitão e o primeiro oficial do superpetroleiro iraniano "Grace 1", que foi abordado na semana passada pela Marinha britânica devido às suspeitas de que transportava petróleo para a Síria.

As detenções foram efetuadas depois do incidente ocorrido hoje no estreito de Ormuz, quando uma fragata da Marinha britânica impediu que embarcações iranianas interceptassem um petroleiro britânico.