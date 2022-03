Tropas russas mataram um antigo colaborador do jornal americano "The New York Times" e feriram outro repórter durante tiroteio em Irpen, uma cidade a oeste de Kiev, de acordo com a polícia da capital da Ucrânia em sua página no Facebook.

O fato também foi confirmado nas redes sociais pelo Parlamento ucraniano, mostrando fotos da vítima, que seria um cinegrafista.