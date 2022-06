O presidente do Real Valladolid, Ronaldo Nazario. EFE/Arquivo

Cinco homens e uma mulher foram detidos nas cidades de Denia e Málaga, na Espanha, por agentes da Polícia Nacional do país, acusados de envolvimento com o roubo da casa do ex-jogador brasileiro Ronaldo, em Ibiza.

De acordo com informações apuradas junto a fontes próximas da investigação, quatro detenções aconteceram em Málaga e duas em Denia, que faz parte da província de Alicante.