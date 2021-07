Quatro supostos assassinos do presidente do Haiti, Jovenel Moise, foram mortos nesta quarta-feira em confronto com agentes da Polícia Nacional, e dois outros foram presos, anunciou o diretor-geral da corporação, Léon Charles.

A operação policial também resultou na libertação de três agentes que haviam sido sequestrados pelos suspeitos de terem matado Moise.