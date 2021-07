O diretor-geral da Polícia do Haiti, Leon Charles, rechaçou nesta quinta-feira a possibilidade de revelar neste momento as imagens da invasão à casa do presidente do país, Jovenel Moise, que foi assassinado a tiros no último dia 7.

O responsável pela corporação respondeu, pela primeira vez perguntas desde que o crime aconteceu e explicou que não pode acontecer a divulgação, para que não seja atrapalhado o bom andamento das investigações.