A Polícia do Haiti anunciou nesta sexta-feira a prisão de outros dois colombianos pelo suposto envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moise, o que elevou o total de suspeitos detidos para 19.

As autoridades haitianas ainda procuram seis supostos integrantes do comando, formados por 28 pessoas, e cujo paradeiro é desconhecido, informou a polícia em comunicado.