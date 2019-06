As autoridades antidrogas do Paraguai apreenderam mais de 82 toneladas de maconha e destruíram 413 hectares de cultivos em uma operação realizada no departamento de Amambay, no leste do país, junto à fronteira com o Brasil.

A Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) afirmou nesta terça-feira em comunicado que a operação Nova Aliança XIX, realizada durante 12 dias com o apoio da Polícia Federal do Brasil, terminou com o confisco e incineração de 81.900 quilos de maconha picada, 800 quilos de droga empacotada e 800 quilos de semente.