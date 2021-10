Alguns manifestantes entraram em confronto nesta segunda-feira com agentes da polícia no porto de Trieste, no nordeste da Itália, horas depois das forças de segurança dispersarem um primeiro protesto na região contra a obrigatoriedade do passaporte sanitário de covid-19 para trabalhar.

O ato realizado na parte da tarde teve momentos de ainda mais tensão do que pela manhã, quando dezenas de manifestantes se sentaram no chão, para impedir a passagem dos policiais ou em outros em que rojões foram lançados contra os agentes.