A polícia de Bruxelas se manifestou nesta sexta-feira contra a discriminação sofrida por causa de algumas atuações vistas nos protestos derivados da morte de George Floyd, homem negro sufocado enquanto era detido por um agente branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio.

Cerca de 200 policiais de diferentes forças de segurança de Bruxelas se reuniram em frente ao Palácio da Justiça da capital belga, onde jogaram algemas no chão em ato simbólico.

"Entre nossos colegas, há bons e menos bons, mas generalizar que toda a polícia é racista e gosta de violência policial... Não é o caso", disse a comissária Carolina Gonsalves.

A policial também culpou os jornalistas pela "fúria da mídia" que, na opinião dela, atualmente recai sobre os policiais.

"Às vezes, vemos imagens tiradas do contexto que não são interpretadas e nem sempre coincidem com a realidade. Certamente, existem coisas que alguns policiais fazem que não devem ser feitas", comentou, acrescentando que "maus policiais são punidos".

O inspetor Vicent de Clercq disse que a polícia está "farta de ser criticada" e que "certamente também há fascistas e mentirosos entre os jornalistas".

"Representamos a ordem pública e o Estado, por isso é verdade que temos que dar o exemplo, mas não devemos estigmatizar, nem todos os policiais são monstros", afirmou Clercq.

Segundo o inspetor, quando alguém faz uma denúncia sobre um policial é iniciada uma investigação administrativa, motivo pelo qual "não se pode dizer que as forças de segurança camuflam ou ocultam os fatos".

Na manifestação antirracista realizada em Bruxelas, em 7 de junho de 2020, sob o lema "Black Lives Matter" ("vidas negras importam", em inglês), 239 pessoas foram presas.

O protesto, com 10 mil pessoas, foi realizado sem incidentes. Depois do evento, algumas pessoas confrontaram a polícia e vandalizaram lojas no centro da capital belga.