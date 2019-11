As autoridades de Jalisco, no oeste do México, encontraram os corpos de sete pessoas abandonados em três caminhonetes, informaram nesta quarta-feira fontes da Procuradoria-Geral do estado.

De acordo com as fontes, os corpos tinham ferimentos de arma de fogo e foram abandonados em uma vala entre os municipios de Tonalá e Zapotlanejo.