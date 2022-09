A polícia do Canadá informou nesta segunda-feira que localizou o corpo de Damien Sanderson, de 31 anos, um dos dois suspeitos de matar 10 pessoas e ferir outras 18 no noroeste do país.

As autoridades policiais também afirmaram durante uma entrevista coletiva que o segundo suspeito, seu irmão Myles Sanderson, de 30 anos, segue em paradeiro desconhecido.