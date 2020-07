Equipes de busca trabalham no lago Piru, na Califórnia para encontrar o corpo da atriz americana Naya Rivera. EFE/ETIENNE LAURENT

A polícia do condado de Ventura, na Califórnia, informou nesta segunda-feira que localizou um corpo no lago onde a atriz Naya Rivera desapareceu na quarta-feira da semana passada, quando passeava com o filho.

O xerife do condado não confirmou se o corpo é ou não o da atriz. Mais detalhes serão revelados em uma entrevista coletiva às 14h (horário local; 18h em Brasília).