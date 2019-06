Com o "bom uso do hijab" (o véu islâmico) e a separação de sexos, a polícia do Irã reforçou neste mês a campanha de pressão contra a população iraniana, e também estrangeira, que não acata com todo o rigor o conceito de moralidade das autoridades.

Ao término do Ramadã e começo da temporada de calor, as forças de segurança fecharam provisoriamente cafeterias e restaurantes, detiveram jovens que flertavam nas ruas e perseguiam até mesmo festas em embaixadas de países europeus.