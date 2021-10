9 out 2021

EFE Roma 9 out 2021

A polícia da Itália dispersou neste sábado uma violenta manifestação realizada em Roma, para protestar contra o passaporte sanitário da covid-19, que teve a presença de grupos neofascistas, que utilizaram bombas de fumaça e invadiram a sede de um sindicato.

Cerca de 10 mil pessoas, de acordo com a imprensa local, se concentraram durante a tarde (hora local), na Piazza del Popolo, no centro da capital italiana, para atacar as restrições impostas devido à pandemia, e também proferir insultos contra o governo e jornalistas.