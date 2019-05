A polícia da França continua neste sábado as buscas pelo indivíduo que colocou ontem uma mochila-bomba no centro de Lyon, no leste do país, cuja explosão deixou 13 feridos, e divulgará nas próximas horas novas fotos tomadas pelas câmeras de segurança para identificá-lo.

O promotor de Paris, Rémy Heitz, responsável por casos de terrorismo, divulgou essas informações hoje e acrescentou que, por enquanto, não recebeu nenhuma reivindicação de autoria do caso.