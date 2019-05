Um homem que andava de bicicleta está sendo procurado na França como suspeito de ser o responsável por ter colocado uma bomba nesta sexta-feira no centro de Lyon que deixou oito feridos, segundo explicou à Agência Efe a prefeitura da cidade.

As forças de ordem trabalham com as imagens de vídeo captadas por câmeras do bairro e estabeleceram um perímetro de segurança, afirmou a porta-voz da prefeitura.