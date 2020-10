27 out 2020

EFE Paris 27 out 2020

A polícia francesa cancelou o alerta sobre o Arco do Triunfo e o Campo de Marte, em Paris, que tinham sido evacuados nesta terça-feira devido a um alarme falso de bomba.

De acordo com a polícia de Paris, a chamada sobre a possível bomba na região do Arco do Triunfo foi recebida às 15h (hora local; 11h em Brasília), e o alerta foi desativado ainda durante a tarde, quando o perímetro de segurança foi desfeito. O trânsito foi restabelecido antes das 18h (14h em Brasília).