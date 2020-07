A polícia da Holanda localizou seis contêineres marítimos à prova de som que grupos criminosos usavam como prisão ilegal e um sétimo usado como câmara de tortura, com algemas penduradas no teto e uma cadeira parafusada no solo.

Pelo menos seis homens foram presos acusados de sequestro, abuso grave, extorsão e participação em organização criminosa, confirmou a polícia nesta terça-feira após a descoberta desses contêineres na província de Brabante do Norte, no sul da Holanda.