A Policía Metropolitana de Londres (Met) esvaziou edifícios e interditou várias ruas no distrito de Soho na capital britânica nesta segunda-feira, após a descoberta de uma suposta bomba da Segunda Guerra Mundial que não explodiu.

As forças de segurança receberam uma ligação por volta das 13h50 (10h50 em Brasília), depois que o objeto foi encontrado em um local em construção em Dean Street.

As pessoas que estavam no Hotel Soho, no Soho Theatre e no Groucho Club, entre outros estabelecimentos, foram retiradas, de acordo com a imprensa britânica. O cordão policial foi criado entre Oxford Street, Charing Cross Road e Shaftesbury Avenue.

Segundo os números do Ministério da Defesa britânico divulgados em 2018, as autoridades já lidaram com cerca de 450 bombas da Segunda Guerra Mundial desde 2010, cerca de 60 dispositivos por ano.

Vídeos divulgados nesta segunda-feira nas redes sociais por pessoas que estavam no centro de Londres mostram policiais isolando várias ruas de Soho, uma famosa região área de bares e restaurantes. EFE

