A Polícia Nacional espanhola investiga o roubo ocorrido na manhã desta quinta-feira na loja oficial do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, onde ladrões usaram um carro para arrombar a entrada do estabelecimento, disseram fontes policiais à Agência Efe.

O roubo ocorreu por volta das 6h (horário local), quando uma pessoa ligou para a polícia e denunciou que a loja havia sido roubada.